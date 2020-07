Covid frena nel fiorentino, argine ai focolai

La Asl Toscana Centro non segnala nuovi casi nelle ultime 24 ore. Ordinanza della Regione contro i contagi tra familiari come quelli dell'Impruneta

FIRENZE — All'indomani della scoperta del raggruppamento familiare o "cluster" di contagiati a Impruneta, l'attenzione resta alta in provincia di Firenze dove, comunque, oggi la Asl Toscana Centro non segnala nuovi casi di contagio. La Regione nel bollettino quotidiano ne segnala 1.

Intanto il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, proprio in forza del focolaio familiare riscontrato all'Impruneta (a cui se ne aggiungono uno a Cortona e uno a Pian di Scò, in provincia di Arezzo, per un totale di 18 persone, tutti stranieri extra Schengen), ha firmato un'ordinanza che autorizza i sindaci a disporre il trasferimento dei positivi in albergo sanitario: fino a ora il trasferimento era su base volontaria. Chi si rifiuta, rischia una multa da 500 a 5.000 euro.

Sul fronte dei decessi, non se ne registrano oggi a Firenze. Gil unici due individuati in Toscana sono a Massa Carrara e ad Arezzo.

Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 29,9 per 100 mila residenti contro il 57,7 per 100 mila della media italiana (11° regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara (87,2 per 100 mila), Firenze (40,2) e Lucca (36,4); il più basso a Grosseto (10,8).