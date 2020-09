Regionali, Salvini: «Se c'è qualcuno che ha perso qualcosa è Zingaretti» Regionali, Salvini: «Se c'è qualcuno che ha perso qualcosa è Zingaretti»

Attualità sabato 26 settembre 2020 ore 14:44

Covid, zero decessi ma c'è un picco di nuovi casi

Il report della Regione non segnala nuovi decessi collegabili al Covid in provincia di Firenze. Accertate 42 positività in ventiquattro ore