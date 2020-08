Covid, un altro giorno senza nuovi decessi

Anche nelle ultime 24 ore non si sono registrati nuovi decessi di pazienti riconducibili al Covid-19. In Toscana sono 1.1339 i deceduti

FIRENZE — A 24 ore dall'ultimo bollettino sull'epidemia di nuovo Coronavirus in Toscana, resta invariato il bilancio dei pazienti deceduti. Un bilancio che, seppur da 23 giorni in provincia di Firenze non faccia registrare nuovi decessi, resta drammatico: in tutta la regione, da quando è iniziata l'emergenza sanitaria, sono stati 1.139 i pazienti che non ce l'hanno fatta.

Nello specifico della Città Metropolitana, i decessi ammontano nel complesso a 417.

Questa la situazione nelle restanti province toscane sul fronte dei decessi: 52 a Prato, 81 a Pistoia, 174 a Massa Carrara, 145 a Lucca, 91 a Pisa, 63 a Livorno, 50 ad Arezzo, 33 a Siena, 25 a Grosseto, 8 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.