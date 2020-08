Covid, aumentano i nuovi casi nel fiorentino

Sono 12 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Firenze e segnalati nel nuovo bollettino della Regione Toscana

FIRENZE — Salgono ancora i nuovi casi di Covid-19 in provincia di Firenze: oggi il bollettino giornaliero della Regione Toscana ne segnala 12 in più per un ammontare complessivo di 3.404 casi da quando è iniziata l'epidemia.

Nello specifico, la Asl segnala che i nuovi casi nel fiorentino sono così distribuiti: 4 a Rignano sull'Arno, 1 a Scandicci, 6 a Castelfiorentino, 1 a Fucecchio e 1 a Cerreto Guidi.

I nuovi contagiati individuati in Toscana nelle ultime 24 ore sono in tutto 40, spiega il bollettino regionale. Nessun decesso oggi si è aggiunto né in provincia di Firenze (417 quelli totali dall'inizio dell'emergenza sanitaria) né in Toscana (1.139 in tutto).

Per quanto riguarda gli altri dati sulla situazione di oggi a livello toscano, il totale delle persone contagiate sale a 10.925.