Covid stabile, ancora 22 nuovi casi nel Fiorentino

Per due giorni consecutivi la Asl ha registrato 22 tamponi positivi tra i residenti della Città metropolitana. Non ci sono nuovi casi nell'Empolese

FIRENZE — Sono 22 i nuovi casi positivi emersi in provincia di Firenze dove risultano per il sesto giorno consecutivo zero decessi. Si tratta dello stesso numero di positivi registrati anche nelle 24 ore precedenti.

A Firenze sono emersi 12 nuovi casi, 1 nel Chianti, 2 nel Mugello e nessuno nell'Empolese.

Nel dettaglio i nuovi 22 casi in provincia di Firenze sono a Campi Bisenzio 1, Figline e Incisa Val D'Arno 1, Firenze 12, San Casciano Val di Pesa 1, Scarperia e San Piero 2, Sesto Fiorentino 4 e Signa 1.

Non ci sono nuovi casi in zona empolese.

