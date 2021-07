Rider aggredito a Cagliari, l'incontro con il sindaco Truzzu Rider aggredito a Cagliari, l'incontro con il sindaco Truzzu

Attualità venerdì 09 luglio 2021 ore 19:02

Nel Fiorentino altri 20 casi di Covid

Nelle ultime 24 ore diminuiscono i nuovi casi registrati in provincia di Firenze e per il quarto giorno consecutivo non ci sono vittima del Covid