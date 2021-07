Covid solo nel Fiorentino, Prato e Pistoia a zero

Tra Firenze, Prato e Pistoia nella Toscana centrale solo l'area fiorentina ha registrato nuovi tamponi positivi tra i residenti sottoposti al test

FIRENZE — Sono 11 i nuovi casi positivi nei territori della Asl Toscana Centro dove risultano anche 6 decessi, 3 in provincia di Firenze, 2 in provincia di Pistoia e 1 in provincia di Prato.

I nuovi casi sono tutti nel Fiorentino, 6 casi postivi a Firenze, 1 nel Mugello, nessuno nell'Empolese e nel Chianti.

Nel dettaglio gli 11 casi in provincia di Firenze sono emersi a Firenze 6, Figline e Incisa Val D'Arno 2, Scarperia e San Pietro 1 e Signa 2.

