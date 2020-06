Covid, frenata lenta del contagio nella Metrocittà

Dl Rilancio, Conte: «Eliminata la prima rata Imu per hotel e stabilimenti balneari»

Nelle ultime 24 ore la Asl Toscana Centro ha segnalato 3 nuovi casi positivi. In Toscana il totale dei contagiati è di 10.107

FIRENZE — I dati diramati dalla Asl Toscana Centro che fotografano la situazione alle 18 in provincia di Firenze segnalano 1 decesso e 3 nuovi casi di positività al coronavirus così distribuiti sul territorio della Metrocittà:

Firenze: 2

Montespertoli: 1

1 caso in zona empolese

Sulla base dell'ultimo bollettino regionale, sono 10.107 le persone positive al coronavirus dall’inizio dell’emergenza, i guariti sono 7.977 e gli attualmente positivi sono 1.082.

La Toscana resta al 10mo posto in Italia come numerosità di casi, con circa 271 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 386 x100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara con 538 casi x100.000 abitanti, Lucca con 351, Firenze con 343, la più bassa Siena con 164.

Le persone complessivamente guarite salgono a 7.977 (più 25 rispetto a ieri, più 0,3%): 1.135 persone “clinicamente guarite” (meno 47 rispetto a ieri, meno 4%), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 6.842 (più 72 rispetto a ieri, più 1,1%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo.