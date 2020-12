Covid, risalgono i contagi nell'area fiorentina

Nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono tornati a sfiorare il tetto dei 200 tamponi positivi. Nessuna tregua per i decessi, oggi altri 14 morti

FIRENZE — Il bollettino metropolitano diramato dall'Azienda sanitaria della Toscana centrale ha rilevato 193 nuovi tamponi positivi. La curva epidemiologica torna a sfiorare il tetto dei 200 contagi nell'arco delle 24 ore.

Negli ultimi giorni il trend era in discesa con dati anche al di sotto dei 100 tamponi positivi giornalieri. La Metrocittà è rientrata in zona rossa in queste ore dopo la finestra aperta dal 20 al 23 Dicembre in zona gialla.

I 193 casi in provincia di Firenze sono suddivisi tra Bagno a Ripoli 3, Barberino di Mugello 10, Barberino Tavarnelle 1, Borgo San Lorenzo 11, Calenzano 1, Campi Bisenzio 9, Dicomano 1, Fiesole 1, Firenze 62, Firenzuola 2, Greve in Chianti 1, Impruneta 5, Lastra a Signa 5, Londa 1, Pelago 2, Pontassieve 1, Reggello 2, Rignano sull'Arno 1, Scandicci 14, Scarperia e San Piero 20, Sesto Fiorentino 4, Signa 2 e Vicchio 6.

