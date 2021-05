Covid, il Fiorentino resiste e non supera 100 casi

La curva epidemiologica è risalita ma non ha superato la soglia e da 4 giorni è sotto ai 100 tamponi positivi tracciati in una sola giornata

FIRENZE — Sono 90 i nuovi casi positivi emersi nei territori della provincia di Firenze, è il dato fornito dalla Asl Toscana Centro.

Lunedì i tamponi positivi sono stati 69 e sono diventati 72 martedì e 82 mercoledì.

Sul fronte dei decessi sono saliti a 12 i morti negli ultimi 4 giorni, è il dato da inizio settimana dopo la tregua registrata domenica scorsa.

Nel dettaglio i 90 casi in provincia di Firenze di cui 19 in zona empolese sono a Calenzano 2, Campi Bisenzio 10, Fiesole 3, Figline e Incisa Val D'Arno 1, Firenze 36, Greve in Chianti 1, Lastra a Signa 2, Pelago 1, Reggello 1, Rignano sull'Arno 1, Rufina 2, San Godenzo 1, Scandicci 3, Sesto Fiorentino 2, Signa 3 e Vicchio 2.

Ci sono 19 casi in zona empolese a Capraia e Limite 1, Castelfiorentino 3, Cerreto Guidi 1, Certaldo 1, Empoli 5, Fucecchio 3, Gambassi Terme 1, Montaione 1, Montelupo Fiorentino 2 e Vinci 1.

Per conoscere i dati relativi al contagio riferiti all'intera Regione Toscana clicca qui.