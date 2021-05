Covid, il Fiorentino è stabile sotto ai 100 casi

Da 48 ore la curva epidemiologica della provincia di Firenze si è stabilizzata sotto la soglia dei 100 casi di contagio tracciati in un giorno

FIRENZE — Sono 71 i nuovi contagi di Covid-19 in provincia di Firenze, 10 in zona empolese come nelle 24 ore precedenti.

Oggi la Toscana ha toccato il punto più basso della curva epidemiologica mentre la Metrocittà era scesa già ieri sotto ai 100 casi registrando 69 tamponi positivi.

Dopo 24 ore di tregua nella giornata di domenica sono stati segnalati altri 3 deceduti lunedì e 2 oggi nella provincia di Firenze.

Nel dettaglio i tamponi positivi sono stati segnalati a Bagno a Ripoli 1, Barberino di Mugello 1, Calenzano 5, Campi Bisenzio 6, Fiesole 1, Figline e Incisa 1, Firenze 36, Reggello 1, San Casciano in Val di Pesa 1, San Godenzo 1, Scandicci 2, Scarperia e San Piero 1, Sesto Fiorentino 4

Ci sono altri 10 casi nell'Empolese a Cerreto Guidi 1, Empoli 6, Fucecchio 2 e Montelupo Fiorentino 1.

Per leggere i dati relativi ai contagi in tutta la Regione Toscana clicca qui.