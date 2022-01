Il Covid ferma la pallavolo femminile di Serie A

Dopo i 6 casi di positività emersi la scorsa settimana nel gruppo squadra, la Bisonte Volley Firenze annuncia il rinvio della gara contro il Perugia

FIRENZE — Il Covid-19 ferma la pallavolo femminile di Serie A. Dopo i 6 casi di positività emersi la scorsa settimana nel gruppo squadra a seguito dei controlli effettuati dallo staff medico, il Bisonte Volley Firenze comunica il rinvio a data da destinarsi della prossima gara contro la Bartoccini Fortinfissi Perugia.

Adesso sono dunque 4 le partite da recuperare per le ragazze del Bisonte Firenze: Volley Bergamo 1991-Il Bisonte Firenze (12° giornata andata); Il Bisonte Firenze-Savino del Bene Scandicci (13° giornata andata); Il Bisonte Firenze-Igor Gorgonzola Novara (1° giornata ritorno) e appunto Il Bisonte Firenze-Bartoccini Fortinfissi Perugia (2° giornata ritorno).

In calendario, ricorda la nota della società, al momento c'è solo uno dei 4 recuperi: la gara tra Il Bisonte Firenze e la Igor Gorgonzola Novara, valida per la 1° giornata del girone di ritorno, verrà recuperata il 24/02/2022 alle 20,30 a Palazzo Wanny.

Invece il prossimo appuntamento, valido per la terza giornata del girone di ritorno, è attualmente in programma per il 22 gennaio alle 17 al Pala Trento con la Delta Despar Trentino.