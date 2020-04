Covid, dieci sanzioni nella piazza dello spaccio

Gli agenti coordinati dalla Questura di Firenze hanno effettuato un controllo interforze ed hanno riscontrato irregolarità sulle misure anti Covid

FIRENZE — Oggi pomeriggio polizia municipale e polizia di Stato, coordinate dalla Questura di Firenze, hanno effettuato un intervento congiunto in piazzale Vittorio Veneto, viale Fratelli Rosselli, via del Fosso Macinante e via Gabbuggiani.

Le operazioni sono iniziate alle 15 e sono andate avanti fino alle 18 e fanno seguito agli interventi dei giorni scorsi. Gli agenti hanno denunciato tre persone straniere per violazioni alla normativa sull'immigrazione, l'unità cinofila ha scovato 13 grammi di hashish nei giardini limitrofi alla linea tranviaria con sequestro della droga recuperata. Nel corso dei controlli sono state sanzionate dieci persone per quanto riguarda le misure di contenimento previste dall'emergenza Covid-19: sette per assembramento e tre per il mancato utilizzo della mascherina obbligatorio sulla base dell'ordinanza regionale.