Covid, 396 contagi in MetroCittà

Dopo i 400 positivi emersi ieri, la curva risulta sostanzialmente piatta su registro alto. I dati in dettaglio territoriale dal bollettino Asl

FIRENZE — Sono 396 i nuovi casi di Coronavirus rilevati in provincia di Firenze, di cui 45 in zona empolese. Nelle precedenti 24 ore erano stati segnalati 400 tamponi positivi. La curva epidemiologica risulta quindi stabilizzata su dati di contagio particolarmente alti, in virtù dei quali l'intera provincia di Firenze permarrà in zona rossa, così come quella di Prato, malgrado il passaggio della regione in fascia di rischio arancione.

I 396 nuovi tamponi positivi sono stati registrati tra Bagno a Ripoli 17, Barberino di Mugello 2, Barberino Tavarnelle 7, Borgo San Lorenzo 7, Calenzano 8, Campi Bisenzio 39, Dicomano 6, Fiesole 4, Figline e Incisa Valdarno 15, Firenze 140, Greve in Chianti 7, Impruneta 1, Lastra a Signa 3, Londa 3, Marradi 1, Pelago 4, Pontassieve 6, Reggello 5, Rignano Sull'Arno 5, Rufina 1, San Casciano in Val di Pesa 11, Scandicci 22, Scarperia e San Piero 5, Sesto Fiorentino 19, Signa 7, Vicchio 6.

La quota di 45 casi in zona empolese è a Capraia e Limite 3, Castelfiorentino 4, Cerreto Guidi 1, Certaldo 5, Empoli 16, Fucecchio 6, Montelupo Fiorentino 6, Montespertoli 1, Vinci 3.

