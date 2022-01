Covid, 3.930 casi nel Fiorentino, 1.532 a Firenze

Russia invia caccia in Bielorussia (che confina con l'Ucraina) per esercitazioni congiunte

L'andamento del contagio si mostra sostanzialmente stabile rispetto alla giornata di ieri, e non c'è territorio comunale risparmiato dall'infezione

FIRENZE — Sono 3.930 i nuovi casi di coronavirus Covid-19 rilevati in provincia di Firenze, di cui 638 in zona empolese. Nelle precedenti 24 ore erano stati segnalati 4.057 tamponi positivi, in un andamento sostanzialmente stabile nella diffusione metropolitana del virus.

Nel dettaglio i nuovi tamponi positivi sono emersi tra Bagno a Ripoli 128, Barberino di Mugello 35, Barberino Tavarnelle 44, Borgo San Lorenzo 50, Calenzano 74, Campi Bisenzio 230, Dicomano 11, Fiesole 52, Figline e Incisa Valdarno 92, Firenze 1.532, Firenzuola 2, Greve in Chianti 34, Impruneta 38, Lastra a Signa 60, Londa 6, Marradi 18, Palazzuolo sul Senio 3, Pelago 23, Pontassieve 82, Reggello 61, Rignano sull’Arno 27, Rufina 32, San Casciano Val di Pesa 40, San Godenzo 4, Scandicci 204, Scarperia e San Piero 32, Sesto Fiorentino 244, Signa 88, Vaglia 20, Vicchio 26.

I casi in zona empolese a Capraia e Limite 27, Castelfiorentino 72, Cerreto Guidi 64, Certaldo 40, Empoli 176, Fucecchio 90, Gambassi Terme 9, Montaione 10, Montelupo Fiorentino 49, Montespertoli 41, Vinci 60.

Per leggere i dati relativi a tutta la Toscana clicca qui.