Il Covid riduce bus e tram nel fine settimana

Tutti i servizi e le riduzioni per sabato e domenica. Autolinee Toscane ha diramato la nuova programmazione delle corse per il fine settimana

FIRENZE — Nuovo fine settimana di disagi per gli spostamenti in città, sabato 22 e domenica 23 Gennaio 2022, oltre 200 autisti saranno assenti a causa di malattie e quarantene da Covid.

In totale domani mancheranno per cause, direttamente o indirettamente, legate al Covid, 547 conducenti in tutta la Toscana. Per il Dipartimento Centro sono 292 gli autisti assenti: 202 a Firenze (tra servizio urbano ed extraurbano), 39 a Pistoia e 51 tra Prato ed Empoli.

Sono sempre meno le province che continuano ad avere alcune criticità nei servizi. Si tratta, in particolare delle province di Firenze, Prato, Massa e Lucca.

A Firenze sono garantite tutte le corse scolastiche. Verranno ridotte le frequenze sulle linee urbane distribuendo le risorse sulle varie linee per massimizzare i mezzi a disposizione. All’occorrenza saranno attivati piani con riduzione dei servizi sulle linee a minor domanda. Gli orari saranno simili a quelli di un prefestivo. Gli autisti recuperati saranno usati per rafforzare gli orari dei pendolari, scolastici e eventuali “riserve” per problemi specifici, segnalati in tempo reale dalla sala radio.

A Firenze malattia e quarantene legate a Covid riguardano anche i conducenti della tramvia. Le assenze sono 16. Domani e domenica il servizio sarà totalmente coperto. Saranno però possibili irregolarità nelle corse.