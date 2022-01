Covid a 3.600 casi, un bimbo in intensiva al Meyer

Un ricovero in terapia intensiva all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, è la brutta notizia di una giornata che ha registrato un calo dei pazienti

FIRENZE — Sono 3.613 i nuovi casi positivi nella provincia di Firenze dove risulta il ricovero di un bambino nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

Nella giornata di ieri i nuovi casi erano stati 3.279, il trend è in risalita.

Sono 3 i decessi rilevati oggi dalla Regione Toscana nell'area fiorentina e portano il totale settimanale a 33 morti in 4 giorni.

Per quanto riguarda i ricoveri ospedalieri nelle terapie intensive e nelle degenze ordinarie come detto il Meyer ha registrato un ricovero in terapia intensiva mentre aumentano le dimissioni.

A Careggi sono presenti 12 pazienti in intensiva, stabili, e 185, 4 in meno, nelle terapie ordinarie

A Ponte a Niccheri sono presenti 8 pazienti in intensiva, stabili, e 45 nelle ordinarie, 1 in più

A Scandicci ci sono 48 pazienti in degenza ordinaria, 1 in meno

A Borgo San Lorenzo 15 pazienti in degenza ordinaria, stabili

Ad Empoli 6 stabili in intensiva e 106 in ordinarie, 1 in meno

Alle Oblate 1 paziente in area Covid, 1 in meno

A Santa Maria Nuova sono 20 i pazienti in ordinaria, stabili

A Villa Ulivella restano stabili i 52 pazienti non gravi

Al Meyer sono 12 i piccoli pazienti in degenza ordinaria, 3 in meno

Qui sotto la tabella riassuntiva delle occupazioni dei posti letto

La situazione dei nuovi positivi comune per comune

I nuovi casi sono emersi a Bagno a Ripoli 94, Barberino di Mugello 38, Barberino Tavarnelle 28, Borgo San Lorenzo 63, Calenzano 94, Campi Bisenzio 186, Dicomano 16, Fiesole 45, Figline e Incisa 101, Firenze 1.296, Firenzuola 9, Greve in Chianti 38, Impruneta 62, Lastra a Signa 73, Londa 9, Marradi 6, Palazzuolo su Senio 4, Pelago 26, Pontassieve 74, Reggello 64, Rignano sull'Arno 37, Rufina 25, San Casciano in Val di Pesa 69, San Godenzo 3, Scandicci 196, Scarperia e San Piero 38, Sesto Fiorentino 156, Signa 73, Vaglia 16 e Vicchio 33.

Oltre 600 i nuovi contagiati nell'Empolese tra Capraia e Limite 24, Castelfiorentino 100, Cerreto Guidi 24, Certaldo 63, Empoli 179, Fucecchio 63, Gambassi Terme 10, Montaione 11, Montelupo Fiorentino 87, Montespertoli 44 e Vinci 36.