Covid, 7 morti e 1.347 nuovi casi metropolitani

Aumentano le dimissioni nelle degenze ordinarie e nelle terapie intensive. Nuova flessione per la curva epidemiologica nell'area metropolitana

FIRENZE — Sono 1.347 i nuovi casi in provincia di Firenze che ha segnalato anche 7 decessi.

Il trend è in leggera risalita e conferma l'andamento altalenante della curva epidemiologica.

La situazione dei ricoveri e delle occupazioni dei posti letto

A Careggi risultano ricoverati 118 pazienti nelle degenze ordinarie, 10 in meno, e 8 in terapia intensiva, 2 in meno.

All'ospedale pediatrico Meyer ci sono 19 pazienti in degenza, 3 in più, e nessuno in terapia intensiva.

All'ospedale di Santa Maria Annunziata a Ponte a Niccheri si trovano 26 pazienti Covid in degenza, 1 in meno, e 7 in terapia intensiva.

A Torregalli, 37 pazienti sono in area Covid di degenza ordinaria.

A Santa Maria Nuova si trovano 15 pazienti in degenza ordinaria, 1 in meno.

A Villa Ulivella e Glicini ci sono 51 pazienti in degenza ordinaria.

Alle Oblate si trovano 4 pazienti Covid tutti in degenza ordinaria, 1 in più.

Al San Giuseppe di Empoli si trovano 94 ricoverati Covid in degenza ordinaria, 11 in meno, e 5 in terapia intensiva, 1 in meno.

Nel presidio del Mugello a Borgo San Lorenzo sono accolti 16 pazienti in degenza ordinaria, 2 in meno.

All'ospedale di Figline e Incisa Valdarno ci sono 25 pazienti in degenza ordinaria, 1 in meno.

Qui sotto la tabella riepilogativa

La distribuzione dei nuovi positivi per comune

Nuovi casi sono stati segnalati a Barberino di Mugello 11, Barberino Tavarnelle 15, Borgo San Lorenzo 37, Dicomano 3, Firenzuola 5,, Marradi 6, Bagno a Ripoli 36, Campi Bisenzio 57, Lastra a Signa 31, Calenzano 36, Fiesole 17, Figline e Incisa 42, Greve in Chianti 15, Impruneta 21, Pelago 7, Firenze 510, Pontassieve 16, Reggello 24, Rignano 8, Rufina 4, San Casciano 20, Scarperia e San Piero 16, San Godenzo 2, Scandicci 60, Sesto Fiorentino 73, Signa 24, Vaglia 7 e Vicchio 9.

Sono 235 casi in zona empolese a Castelfiorentino 30, Capraia e Limite 13, Cerreto Guidi 23, Certaldo 18, Empoli 74, Fucecchio 27, Gambassi Terme 7, Montaione 5, Montelupo 16, Montespertoli 13 e Vinci 9.