Covid nel Fiorentino, 8 morti e 1.292 nuovi casi

Nuovo calo dei positivi giornalieri. Nella occupazione dei posti letto spiccano i 5 ricoveri in più all'ospedale Mugello di Borgo San Lorenzo

FIRENZE — Sono 1.292 i nuovi casi positivi nel Fiorentino dove sono stati segnalati anche 8 decessi.

Il trend è altalenante, i positivi a test e tamponi sono passati da 662 di lunedì ai 1.639 di martedì fino ai 1.292 di oggi.

La situazione dei posti letto occupati nei reparti Covid registra più dimissioni che ricoveri

A Careggi risultano ricoverati 128 pazienti nelle degenze ordinarie, 19 in meno, e 10 in terapia intensiva, 1 in meno.

All'ospedale pediatrico Meyer ci sono 16 pazienti in degenza, 3 in meno, e 1 stabile in terapia intensiva.

All'ospedale di Santa Maria Annunziata a Ponte a Niccheri si trovano 27 pazienti Covid in degenza e 7 in terapia intensiva.

A Torregalli, 37 pazienti sono in area Covid di degenza ordinaria, 1 in più.

A Santa Maria Nuova si trovano 16 pazienti in degenza ordinaria, 5 in meno.

A Villa Ulivella e Glicini ci sono 51 pazienti in degenza ordinaria.

Alle Oblate si trovano 3 pazienti Covid tutti in degenza ordinaria, 1 in meno.

Al San Giuseppe di Empoli si trovano 105 ricoverati Covid in degenza ordinaria, 2 in meno, e 6 in terapia intensiva.

Nel presidio del Mugello a Borgo San Lorenzo sono accolti 18 pazienti in degenza ordinaria, 5 in più.

All'ospedale di Figline e Incisa Valdarno ci sono 26 pazienti in degenza ordinaria, 3 in più.

Qui sotto la tabella riepilogativa

La distribuzione dei positivi giornalieri comune per comune

Nel dettaglio i nuovi casi sono stati segnalati a Bagno a Ripoli 40, Barberino di Mugello 22

Barberino Tavarnelle 19, Borgo San Lorenzo 21, Calenzano 18, Campi Bisenzio 60, Dicomano 3, Fiesole 15, Figline e Incisa 26, Firenze 447, Firenzuola 26, Greve in Chianti 7, Impruneta 26, Lastra a Signa 35, Londa 2, Marradi 8, Palazzuolo sul Senio 2, Pelago 7, Pontassieve 23, Reggello 23, Rignano sull'Arno 10, Rufina 5, San Casciano in Val di Pesa 16, San Godenzo 4, Scandicci 67, Scarperia e San Piero 23, Sesto Fiorentino 66, Signa 23, Vaglia 10 e Vicchio 13

Nell'Empolese a Capraia e Limite 6, Castelfiorentino 22, Cerreto Guidi 18, Certaldo 20, Empoli 60, Fucecchio 40, Gambassi Terme 7, Montaione 1, Montelupo Fiorentino 22, Montespertoli 14 e Vinci 15.