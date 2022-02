Covid, 15 morti e 662 nuovi casi nel Fiorentino

Calo dei contagi giornalieri in tutta la Toscana dove aumentano però i ricoveri e resta alto il numero dei decessi. 15 i morti solo nel Fiorentino

FIRENZE — Sono 662 i nuovi casi positivi registrati nella provincia di Firenze dove sono stati rilevati anche 15 decessi.

Appena 24 ore prima i positivi erano più di 1.400 in tutta la provincia. I dati del lunedì risentono del minore numero di test rapidi e tamponi molecolari ed il trend discendente sarà confermato solo dai risultati sulle analisi di oggi.

I posti letto occupati nelle terapie intensive e nelle degenze degli ospedali

A Careggi sono 11 i pazienti in intensiva, 1 in più e 149 in degenza ordinaria, 6 in più

A Borgo San Lorenzo salgono a 15 i ricoverati in degenza ordinaria, 2 in più

A San Giovanni di Dio sono 40 i ricoverati in ordinaria, 8 in meno

A Santa Maria Nova sono 20 i pazienti in ordinaria, 1 in meno

Ad Empoli sono 99 i pazienti in ordinaria, 2 in meno

Al Meyer di Firenze c'è sempre un paziente in terapia intensiva mentre sono 19 in ordinaria, 1 in meno.

Qui sotto la tabella riepilogativa

La distribuzione dei contagi comune per comune

Nel dettaglio i 662 casi in provincia di Firenze, di cui 79 in zona empolese, sono Bagno a Ripoli 22, Barberino di Mugello 15, Barberino Tavarnelle 2, Borgo San Lorenzo 10, Calenzano 22, Campi Bisenzio 43, Dicomano 1, Fiesole 5, Figline e Incisa Valdarno 26, Firenze 238, Firenzuola 8, Greve in Chianti 8, Impruneta 10, Lastra a Signa 24, Marradi 9, Pelago 4, Pontassieve 14, Reggello 7, Rignano sull'Arno 6, Rufina 2, San Casciano in Val di Pesa 7, Scandicci 44, Scarperia e San Piero 7, Sesto Fiorentino 33, Signa 13 e Vicchio 3

Registrati anche 79 casi in zona empolese a Capraia e Limite 7, Castelfiorentino 4, Cerreto Guidi 7, Certaldo 10, Empoli 28, Fucecchio 6, Gambassi Terme 1, Montaione 1, Montelupo Fiorentino 4, Montespertoli 3 e Vinci 8.