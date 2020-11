Covid, 46 morti in 72 ore nella Metrocittà

Un bilancio senza tregua quello dei decessi nell'area fiorentina, la conta è inarrestabile dal 22 Ottobre con un picco toccato il 4 Novembre

FIRENZE — In Toscana sono stati segnalati nelle ultime 24 ore 32 nuovi decessi, si tratta di 22 uomini e 10 donne con un'età media di 83 anni, 17 solo nella provincia di Firenze, più della metà.

Un bilancio inarrestabile oramai dal 22 Ottobre. Dei 25 decessi registrati ieri, giovedì 5 Novembre, 10 erano dell'area fiorentina, mentre il drammatico record della seconda ondata è stato registrato con i 19 decessi del 4 Novembre.

Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute oggi si trovano a Firenze 17, 3 a Prato, 2 a Pistoia, 2 a Massa-Carrara, 1 a Lucca, 5 a Pisa, 1 a Arezzo, 1 residente fuori Toscana.

Salgono così a 1.502 i deceduti dall'inizio dell'epidemia, 553 a Firenze, 78 a Prato, 109 a Pistoia, 206 a Massa Carrara, 168 a Lucca, 137 a Pisa, 92 a Livorno, 80 ad Arezzo, 37 a Siena, 27 a Grosseto, 15 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.

Il tasso di mortalità toscano per Covid-19 è di 40,3 per 100.000 residenti contro il 66,6 per 100.000 della media italiana. Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara seguita da Firenze.