Colpo in gioielleria tra i turisti a Rapallo, l'irruzione dei malviventi con la pistola

Covid, 24 decessi in 24 ore nell'area fiorentina

Record drammatico per la provincia di Firenze che aveva registrato 25 decessi nelle 72 ore precedenti ma non aveva mai toccato i 24 morti in un giorno