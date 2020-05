Covid, 3200 casi e 300 morti nella Metrocittà

Alla vigilia della cosiddetta Fase 2 dell'emergenza l'area metropolitana conta oltre 300 morti e più di 3200 casi di contagio da Coronavirus

FIRENZE — Dopo il periodo di isolamento ed alla vigilia dell'allentamento delle misure di prevenzione per l'epidemia sono 3210 i casi complessivi di Covid 19 registrati nell'area metropolitana fiorentina che conta più di 300 decessi dall'inizio dell'emergenza sanitaria, 303 degli 872 decessi registrati in Toscana. Un rapporto tra contagi e decessi di dieci a uno.

In tutta la Regione Toscana sono saliti a 9563 i casi di positività al Coronavirus, 38 in più è l'incremento odierno, il dato più basso per i nuovi casi a partire dall'8 di marzo.

La Toscana si conferma al 10° posto in Italia come numerosità di casi con circa 256 casi per 100.000 abitanti contro una media italiana di circa 347 ogni 100.000. Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara, Lucca, Firenze e la più bassa Livorno con 156.Complessivamente, 4.703 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi mentre sono 15.502 le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate. Si riducono ancora le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid che oggi sono complessivamente 625, di cui 112 in terapia intensiva. È il punto più basso raggiunto dal 18 di marzo 2020 per i ricoveri totali. Le persone complessivamente guarite salgono a 3.363, 1.284 persone clinicamente guaritee 2.079 dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo.