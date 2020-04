Covid, nel fiorentino 1.543 casi, tre decessi

Coronavirus, a Napoli tanta gente in strada per la spesa. Ma questa è una quarantena?

Ai decessi legati al Covid-19 avvenuti nei giorni scorsi si sono aggiunti due uomini di 67 e 74 anni e una donna di 94 anni. In Toscana 5.499 positivi

FIRENZE — I casi di positività al coronavirus nella provincia di Firenze salgono a 1.543 secondo la fotografia scattata dall'ultimo bollettino che la Regione Toscana invia ogni giorno alla protezione civile nazionale. In tutta la Asl Toscana Centro, i tamponi positivi, sono 2.227.

L'ultimo aggiornamento registra anche tre ulteriori decessi di pazienti positivi al Covid. Si tratta di due uomini di 67 e 74 anni di Firenze e di una donna di 94 anni. In tutta la Asl Toscana Centro i decessi, nelle ultime 24 ore, sono stati 10: oltre a quelli registrati a Firenze, ce ne sono stati altri 4 nella provincia di Pistoia e tre in quella di Prato. In tutta la Toscana l'incremento dei decessi è aumentato, passando dai 15 di ieri ai 22 di oggi.

Sono salite di molto in tutta la regione sia le guarigioni virali (pazienti negativi a due test consecutivi nell'arco di 24 ore) che da 50 sono passate a 84, sia le guarigioni cliniche (pazienti non ancora negativizzati ma senza più sintomi), passate da 166 a 216.