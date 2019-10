​Correttivi sulla Pistoiese, viabilità sotto esame

Resta sotto osservazione la nuova organizzazione del traffico lungo una delle arterie cittadine a maggiore tasso di incidentalità, anche mortale

FIRENZE — Il Comune di Firenze ha annunciato altri "lavori di ottimizzazione della viabilità nella zona di via Pistoiese". Nei giorni scorsi alcuni cantieri notturni hanno sollevato polemiche sui social dove i cittadini credevano fosse in atto lo smantellamento del cordolo appena installato. Si è trattato, invece, di correttivi, come ha spiegato a QuiNews Firenze il consigliere Filippo Ferraro "Gli interventi in corso su via Pistoiese avvengono su indicazione dell'amministrazione, a partire dal Quartiere 5. In questi giorni è stata demolita una sezione di cordolo all'altezza di via Umbria: in quel tratto il cordolo è molto largo, quasi quanto una corsia, ed immediatamente a valle in direzione San Donnino si apre la corsia per svoltare a sinistra in via Umbria. Ecco, la corsia per la svolta a sinistra, dopo varie segnalazioni e sopralluoghi, è stata ritenuta troppo corta, per cui in questi giorni è stata allungata verso monte. Questo fa sì che ci sia più spazio per accumulare i veicoli che devono svoltare a sinistra, lasciando la via libera per chi, invece, prosegue su via Pistoiese in direzione San Donnino". L'assessore Stefano Giorgetti aveva promesso un monitoraggio dell'opera anticipando così l'eventualità di dover apportare dei correttivi.

Dopo l'intervento di rimodulazione del cordolo, da lunedì sono in programma alcuni interventi proprio in quest’ultima strada. Obiettivo di questi lavori è "ottimizzare la sicurezza in corrispondenza degli incroci via di San Donnino-via Campania, via di San Donnino-via Lazio-via Nave di Brozzi e via Friuli-via Emilia" ha spiegato l'ufficio della Mobilità che ha aggiunto in secondo luogo "dare continuità ai percorsi pedonali presenti fra alcune delle aree a verde delle più grandi delle Piagge con la realizzazione di camminamento pedonale protetto a raso".

Durante i lavori "via di San Donnino diventerà a senso unico in direzione centro città il tratto compreso prima nel tratto fra via Campania e via Lazio, successivamente cambierà anche la circolazione di via Emilia fra via Friuli e via Campania. Una volta terminati i lavori in via di San Donnino sarà a senso unico in direzione ingresso città fra via Campania e via della Nave di Brozzi. Anche in in via Emilia sarà in vigore un senso unico direzione uscita città fra via Friuli e via Campania. In questo modo sarà a disposizione una viabilità di quartiere in senso antiorario, ovvero via Campania-via di San Donnino-via della Nave di Brozzi-via Emilia-via Campania" recita la nota di avvertimento sui cantieri stradali.