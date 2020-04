Coronavirus, 8 morti e 2849 casi nella Metrocittà

Le province con il tasso più alto di contagi ogni 100mila abitanti sono Massa con 496 casi, a Lucca 317, Firenze 282 e la più bassa Livorno con 149

FIRENZE — La Asl Toscana Centro ha reso noti i dati aggiornati alle 18 che riportano 2849 casi di Coronavirus complessivi ad oggi a Firenze e provincia con 87 nuovi casi positivi nei territori dell’Ausl Toscana Centro.

Nelle ultime 24 ore risultano 9 decessi nei territori della Toscana centrale con 8 morti in provincia di Firenze.

Di seguito i dettagli dei 67 casi in provincia di Firenze, di cui 4 nella zona empolese

Bagno a Ripoli: 3

Campi Bisenzio: 3

Fiesole: 2

Figline e Incisa:4

Firenze: 27

Impruneta: 2

Pelago: 2

Pontassieve: 5

Reggello: 2

Rufina: 1

San Casciano Val di Pesa: 1

Scandicci: 3

Sesto fiorentino: 7

Signa: 1

4 casi nella zona empolese

Castelfiorentino: 1

Certaldo: 1

Montelupo fiorentino: 1

Vinci: 1

In Toscana si riducono ancora le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid che oggi sono complessivamente 897, 62 in meno di ieri, di cui 159 in terapia intensiva. E’ il punto più basso raggiunto dal 17 di marzo 2020 per le terapie intensive.

Le persone complessivamente guarite salgono a 2.002: 969 persone clinicamente guarite e 1.033 (+142 persone, circa il 16% in più) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo.