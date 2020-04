Coronavirus, 2795 casi e 10 morti nella Metrocittà

L'appello di Fiorello: «Ai 60enni come me dico: siamo come i panda, andiamo protetti»

La provincia di Firenze è al terzo posto tra le aree con più notifiche di positività al Covid. Sono in aumento i guariti e calano i ricoveri

FIRENZE — Sono 2795 i casi complessivi registrati ad oggi a Firenze. Sono 73 i nuovi casi positivi registrati nei territori dell’Ausl Toscana Centro nelle ultime ore fino alle 18. Nelle ultime 24 ore risultano 15 decessi nella Toscana centrale 10 in provincia di Firenze, 2 in provincia di Prato, 1 in provincia di Pistoia, 1 in provincia di Pisa, 1 in provincia di Lucca, ma deceduto in un presidio ospedaliero asl centro

Di seguito i dettagli dei 49 casi in provincia di Firenze, di cui 3 nella zona empolese

Bagno a Ripoli: 1

Barberino del Mugello: 1

Barberino Tavarnelle: 2

Borgo San Lorenzo: 1

Campi Bisenzio: 3

Firenze: 21

Impruneta: 1

Pelago: 3

Pontassieve: 3

Reggello: 1

Rignano: 1

Rufina: 3

Scandicci: 3

Sesto Fiorentino: 2

3 casi nella zona empolese

Empoli: 1

Montelupo: 1

Montespertoli: 1

La Toscana si assesta al 10° posto in Italia come numerosità di casi, con circa 235 casi per 100.000 abitanti. Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa con 492 casi, Lucca con 316, Firenze con 276, mentre la più bassa è Livorno con 148.

Si riducono ulteriormente le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid che oggi sono complessivamente 959, di cui 168 in terapia intensiva, il punto più basso raggiunto dal 18 di marzo 2020 per le terapie intensive ed dal 21 di marzo per i ricoveri totali.

Le persone complessivamente guarite salgono a 1.886, 995 persone clinicamente guarite, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 891 dichiarate guarite a tutti gli effetti con doppio tampone negativo.