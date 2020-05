Coronavirus, 5 morti e 3322 casi nella Metrocittà

Nell'area metropolitana i decessi sono 342 dei 950 registrati in Toscana dall'inizio dell'epidemia, in aumento le guarigioni cliniche e virali

FIRENZE — Sono saliti a 9.787 i casi di positività al Coronavirus in Toscana, aumentati dello 0,1 per cento in più rispetto al totale del giorno precedente e sono 3.322 quelli segnalati ad oggi nella provincia di Firenze.

Sono 10 i nuovi casi positivi nei territori dell’Ausl Toscana Centro dove nelle ultime 24 ore risultano 5 decessi in Provincia di Firenze, di cui 1 in zona empolese.

Di seguito i dettagli dei nuovi casi positivi suddivisi per provincia

8 casi in provincia di Firenze

Bagno a Ripoli: 1

Borgo San Lorenzo: 1

Campi Bisenzio: 1

Firenze: 3

San Casciano: 1

Sesto Fiorentino: 1

La Toscana si conferma al decimo posto in Italia come numerosità di casi, con circa 262 casi per 100.000 abitanti. Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara con 528 casi per 100.000 abitanti, Lucca con 343, Firenze con 328, le più basse Siena e Livorno con 160.

Si riducono ancora le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid che oggi sono complessivamente 424, di cui 77 in terapia intensiva.

Le persone complessivamente guarite salgono a 4.764, 1.216 persone clinicamente guarite, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 3.548 dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo.