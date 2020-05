Coronavirus, 2 morti e 3316 casi nella Metrocittà

In tutta la Toscana sono diminuiti i ricoveri per Covid 19, per la terapia intensiva sono stati registrati numeri che riportano al 13 Marzo

FIRENZE — Sono 3.316 i casi complessivi registrati fino ad oggi a Firenze dove nelle ultime 24 ore risultano 2 decessi delle 5 morti segnalate dalla Regione Toscana alla Protezione civile nazionale. Diminuiscono le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid, che oggi sono complessivamente 428, di cui 78 in terapia intensiva, il punto più basso raggiunto dal 16 di marzo 2020 per i ricoveri totali e dal 13 marzo per le terapie intensive.

Di seguito i dettagli degli 11 nuovi casi registrati in provincia di Firenze, di cui 2 in zona empolese

Calenzano: 1

Firenze: 4

Pelago: 1

Scandicci: 1

Sesto Fiorentino: 1

Signa: 1

2 casi in zona empolese

Empoli: 2

Sono saliti a 9.774 i casi di positività al Coronavirus in Toscana, mentre i guariti crescono e raggiungono quota 4.685. Gli attualmente positivi sono oggi 4.147.

La Toscana si conferma al decimo posto in Italia come numerosità di casi, con circa 262 casi per 100.000 abitanti. Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara con 528 casi per 100.000 abitanti, Lucca con 342, Firenze con 328, e le più basse Arezzo e Livorno con 160.

Complessivamente, 3.719 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi. Sono 9.937 le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Le persone complessivamente guarite salgono a 4.685: 1.216 persone clinicamente guarite e 3.469 dichiarate guarite a tutti gli effetti con doppio tampone negativo.