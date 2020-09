Coronavirus, 42 nuovi casi nel Fiorentino

Lo segnalano i report sanitari relativi alle ultime ventiquattro ore, tredici sono nel capoluogo. Cresce il numero delle persone attualmente positive

FIRENZE — Nelle ultime 24 ore nel territorio regionale sono stati rilevati 110 nuovi contagi, 42 dei quali in provincia di Firenze dove, da inizio epidemia ad oggi, si contano 4.210 casi di Coronavirus.

Lo segnala il bollettino odierno della Regione sulla diffusione del Covid in Toscana.

In base agli ultimi aggiornamenti, i casi complessivamente registrati sul territorio regionale da inizio emergenza raggiungono quota 14.465.

Le persone attualmente positive in Toscana sono 3.327, in aumento del 2 per cento.108 sono ricoverate in ospedale nei reparti Covid.

Nelle ultime ventiquattro ore in Toscana si sarebbe verificato un nuovo decesso collegabile al Covid: un uomo di 88 anni di Massa Carrara, la cui morte porta a 1.157 i decessi avvenuti nella nostra regione da inizio epidemia.

Questa la distribuzione dei 42 nuovi casi in provincia di Firenze, così come comunicati dall'Asl Centro.

Calenzano 5, Campi Bisenzio 4, Figline e Incisa 2, Firenze 13, Greve in Chianti 1, Lastra a Signa 2, Pontassieve 1, San Casciano Val di Pesa 5, Scandicci 4, Scarperia e San Piero 2, Sesto Fiorentino 2, Vinci 1.