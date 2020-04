Coronavirus, 4 decessi e 2704 casi nel fiorentino

Coronavirus, Conte sul Mes: «Strumento non adatto, condizioni inaccettabili»

In tutta la Toscana diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva che toccano il punto più basso dal 18 Marzo scorso, sono 19 i decessi registrati oggi

FIRENZE — Sono 2.704 i casi complessivi registrati ad oggi a nella provincia di Firenze. La Toscana registra oggi circa 231 casi per 100.000 abitanti su una media italiana di 300 ogni 100.000. Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa con 491 casi ogni 100.000 abitanti, Lucca con 313, Firenze con 267 e la più bassa Livorno con 147.

La Ausl Toscana Centro ha registrato 65 nuovi casi positivi nei territori dove nelle ultime 24 ore risultano 5 decessi di cui 4 in provincia di Firenze.

Di seguito i dettagli dei 54 casi in provincia di Firenze, di cui 1 nella zona empolese

Bagno a Ripoli: 2

Barberino: 1

Calenzano: 1

Campi Bisenzio: 4

Fiesole: 2

Figline e Incisa: 2

Firenze: 28

Impruneta: 1

Pelago: 1

Reggello: 2

Scandicci: 5

Signa: 3

Vaglia: 1

1 caso nella zona empolese

Montelupo fiorentino: 1

In tutta la Toscana diminuiscono ancora le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid che oggi sono complessivamente 1.004, di cui 171 in terapia intensiva, il punto più basso raggiunto dal 18 di marzo 2020 per le terapie intensive. Le persone complessivamente guarite salgono a 1.295, 642 persone clinicamente guarite e 653 dichiarate guarite a tutti gli effetti, con doppio tampone negativo.