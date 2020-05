Coronavirus, 3 morti e 3333 casi nella Metrocittà

Aumentano i guariti in Toscana dove i posti letto liberati nei reparti covid hanno permesso la riorganizzazione di alcuni reparti ospedalieri

FIRENZE — In Toscana sono 9.802 i casi di positività al Coronavirus, 5 casi sono conferme di positività emerse attraverso la campagna di test sierologici intrapresa da Regione Toscana a partire dalla fine di Aprile, mentre sono 3.333 i casi complessivi a oggi a Firenze. Crescono intanto i guariti toscani che raggiungono quota 5.002.

Sono 23 i nuovi casi positivi nei territori dell’Ausl Toscana Centro dove nelle ultime 24 ore risultano 3 decessi nell'area della Metrocittà.

Di seguito i dettagli dei 13 casi segnalati in provincia di Firenze, di cui 3 in zona empolese

Figline e Incisa: 1

Firenze: 4

Londa: 1

Pelago: 2

Pontassieve: 1

Signa: 1

3 casi in zona empolese

Empoli: 2

Fucecchio: 1

La Toscana si conferma al decimo posto in Italia come numerosità di casi, con circa 263 casi per 100.000 abitanti e le province di notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara con 529 casi per 100.000 abitanti, Lucca con 343, Firenze con 330, le più basse Siena e Livorno con 160.

Diminuiscono le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid, che oggi sono complessivamente 379; 45 in meno di ieri di cui 72 in terapia intensiva, il punto più basso raggiunto dal 12 di Marzo 2020 per le terapie intensive.

Le persone complessivamente guarite salgono a 5.002, 1.274 persone clinicamente guarite e 3.728 dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo.