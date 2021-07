Fiorentini nella top ten dei ghiotti di cioccolato

La classifica stilata per la Giornata che celebra l'alimento derivato dai semi del cacao vede Roma in testa per ordinazioni di cibi cioccolatosi

FIRENZE — Fiorentini nella top ten nazionale dei ghiotti di cioccolato. Nella classifica nazionale sulle ordinazioni di cibi e pietanze a base del prelibato alimento derivato dai semi del cacao, Firenze si piazza al sesto posto con 530 chili di cioccolato ordinati a domicilio nel 2020.

Galeotto fu il lockdown da Covid-19 o golosi a prescindere? La ricerca elaborata in vista della Giornata Mondiale del Cioccolato che ricorre il 7 Luglio dalla nota compagnia di food delivery Just Eat attraverso il suo Osservatorio non lo dice. Dice però che il consumo di cioccolaterie conquista tutti in una passione travolgente e trasversale a genere ed età che predilige i formati classici come il soufflè ma non disdegna ad esempio la formulazione gelato fritto.

Si scopre così che nel 2020 i chili di cioccolato ordinati a domicilio in Italia sono stati oltre 15.000, il 35% in più dell'anno prima in un trende che promette conferme per il 2021, se già nei primi mesi di quest'anno i chili ordinati sono già oltre quota 9.000.

Firenze è la sola città toscana nel girone dei golosi di cioccolato che nel suo complesso incorona Roma (oltre 2.800 chili) e poi a seguire trova Bologna (2.230 chili e un debole per i cannoli siciliani), Milano (1.240 chili con l'acquolina per il panzerotto alla nocciola), Torino ((700 chili), Genova (540 chili), Firenze con 530 chili e poi Trieste (330 chili), Napoli e Parma con quantità di poco inferiori e infine Palermo (320 chili).