Cittadini contadini, ultime ore per avere un orto

Ad inizio anno si chiude la finestra per la richiesta degli orti urbani destinati alla coltivazione da parte dei residenti con il pollice verde

FIRENZE — Mancano pochi giorni alla chiusura delle richieste per gli orti urbani, i rettangoli di terra assegnati dal Comune di Firenze ai residenti che intendono coltivarli.

Coloro che sono interessati alla concessione di un orto urbano nel Quartiere 2, al Centro anziani Villa Bracci, via Stradone di Rovezzano 33, possono presentare domanda fino a venerdì 7 Gennaio 2022.

I soggetti che possono richiedere un orto urbano, devono essere residenti nel territorio del Quartiere n. 2, essere pensionati oppure avere almeno 60 anni di età compiuti, non essere in possesso di appezzamenti di terreno coltivabili posti nel territorio del Comune di Firenze e nei Comuni limitrofi, non avere in concessione orti urbani nel territorio del Comune di Firenze.

Coloro che sono interessati alla concessione di un orto urbano nel Quartiere 4 ubicati in Via delle Isole Nuove e Isole Vecchie, possono presentare domanda fino al 10 Febbraio 2022.

Devono essere residenti nel territorio del Quartiere n. 4, essere pensionati oppure avere almeno 65 anni di età compiuti, non essere in possesso di appezzamenti di terreno coltivabili posti nel territorio del Comune di Firenze e nei Comuni limitrofi, non avere in concessione orti urbani nel territorio del Comune di Firenze.