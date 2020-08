Cinque nuovi casi di Coronavirus nella Metrocittà

I dati dell'Asl: cinque nuovi contagi nel fiorentino. Il report della Regione segnala 23 nuovi casi dislocati in tutte le province eccetto Grosseto

FIRENZE — Sono cinque i nuovi positivi al Covid-19 rilevati in provincia di Firenze nelle ultime 24 ore. I dati, diffusi dall'Asl centro, evidenziano un nuovo caso a Borgo San Lorenzo, 3 a Sesto Fiorentino e uno a Castelfiorentino.

Allargando lo sguardo all'intera Toscana, il report della Regione segnala 23 nuovi casi dislocati in tutte le province eccetto quella di Grosseto. Stando ai dati diffusi dall'ente, da inizio epidemia ad oggi in provincia di Firenze sarebbero state contagiate 3.312 persone. 10.583 in Toscana. Di queste 8.989 sono guarite, mentre quelle attualmente positive sono 457.

Il report della Regione non segnala nuovi decessi in Toscana. Sempre secondo quanto riferito dall'ente, 8 dei 23 nuovi casi di positività si riferirebbero a giovani residenti nel senese e nell'aretino, tornati positivi al SarsCov2 dopo una vacanza all'estero (in parte già segnalati anche dalle Asl).