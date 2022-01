Caro bollette, Aduc: "Stop al distacco dei morosi"

I consumatori hanno lanciato un appello e chiesto l'adozione di uno stato di emergenza per frenare i costi dell'energia e l'aumento dei prezzi

FIRENZE — Il rincaro dell'energia si è fatto sentire e soprattutto vedere sulle ultime bollette indirizzate alle utenze private. A detta dei consumatori i costi sarebbero più che raddoppiati per molte aziende che si troverebbero adesso a rischio del distacco per morosità.

"Bloccare i distacchi per morosità come ai tempi del primo lockdown" è quanto chiesto dall'associazione fiorentina Aduc che si è schierata contro il paventato "sciopero delle bollette" preferendo un intervento concreto per frenare i costi dell'energia ed il conseguente aumento dei prezzi di beni e servizi.

"Non è certo la soluzione, ma al momento è un provvedimento che impedirebbe a molte aziende che hanno i costi energetici più che raddoppiati, di chiudere e, di conseguenza, contribuire all’aumento dei prezzi e al necessario intervento dello Stato per tamponare la disoccupazione. Blocco dei distacchi anche per le famiglie perché gli interventi del governo fatti fino ad oggi non sarebbero altrimenti sufficienti".

"Allo stato dei fatti - sottolinea Aduc riferendosi al quadro internazionale che detta le regole del gioco - si può solo cercare di farsi meno male, un male attenuato dal fatto che funziona il gasdotto Tap".

"Al di là di coloro che fomentano irrazionali quanto inutili scioperi delle bollette, da mesi stiamo chiedendo che venga istituita un’emergenza nazionale per gestire l’impatto di questa crisi sui prezzi di tutti i prodotti e servizi, includendo in questa gestione della crisi anche il petrolio/benzina. Ora sono in diversi a chiedere questo tipo di iniziativa, ma al momento si parla e basta. In attesa che il quadro politico si sviluppi più positivamente per l’approvvigionamento del gas, crediamo che il blocco dei distacchi per morosità sia importante per evitare ad aziende e consumatori di soccombere".