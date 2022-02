Centro e periferia, la mappa dei nuovi cantieri

Non sono interventi lampo ma anzi andranno avanti per più giorni quelli evidenziati da Publiacqua con avvio oggi e impatto sul traffico

FIRENZE — Non sono interventi lampo ma anzi andranno avanti per più giorni gli interventi evidenziati da Publiacqua con avvio nella giornata odierna, dislocati tanto in centro quanto in periferia, e che hanno impatto su traffico e viabilità.

Il più breve è quello in via del Ponte di Mezzo (altezza civico 26) per lavori su allaccio con chiusura marciapiede e restringimento carreggiata, che si apre oggi e si chiude domani 1 Marzo.

Si concluderanno invece mercoledì 2 Marzo i cantieri per allaccio in via di Novoli (altezza civico 81) e in viale Fratelli Rosselli (altezza civico 14) con chiusura marciapiede e restringimento carreggiata e per riparazione della rete idrica in via Canova (altezza civico 37) e in via Ciseri (altezza civico 40), entrambi con conseguente chiusura marciapiede e restringimento carreggiata.

Fino al 4 Marzo andranno avanti invece i lavori su allaccio con chiusura marciapiede e restringimento carreggiata in via Baracca (altezza civico 209b), in viale Machiavelli (altezza civico 4) e in via XX Settembre (altezza civici 10 e 12) dove invece si chiude il senso di marcia interessato dal cantiere.

Più duraturi ancora due interventi nel centro di Firenze. Uno si inaugura in via del Corso (altezza civico 6) dove per lavori su allaccio la strada rimarrà chiusa fino al 9 Marzo. L'altro è in via Porta Rossa con chiusura della strada per sostituzione rete idrica fino al 28 Marzo.