Strade interrotte per lavori alla rete idrica

Ecco l'aggiornamento di Publiacqua sui cantieri che si aprono nella giornata odierna, fra riparazioni di perdite e interventi programmati

FIRENZE — Sono in tutto 5 i cantieri che si aprono sulla rete idrica di Firenze nella giornata di oggi e che sono destinati ad avere effetti sul traffico locale. Ad aggiornare sugli interventi è la stessa Publiacqua.

In via Incontri all'altezza del civico 38 l'intervento riguarda una perdita, e prevede la chiusura della strada fino a domani 12 Gennaio.

Allacci idrici, con chiusura del marciapiede e restringimento di carreggiata, sono invece oggetto dei cantieri che si aprono oggi in via Orsammichele all'altezza del civico 2 (fino al 14 Gennaio) e ancora in via Ciolini all'altezza del civico 5 (fino al 12 Gennaio), via Dalla Chiesa all'altezza del civico 1 (fino al 12 Gennaio) e via Neri all'altezza del civico 16 (fino al 12 Gennaio).