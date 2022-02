Undici nuovi cantieri, tutte le strade interrotte

Grecia, in fiamme un traghetto diretto in Italia: il video

Ecco la mappa degli interventi che si aprono oggi sulla rete idrica. Alcuni si esauriscono in un'unica giornata, altri si prolungheranno

FIRENZE — Sono 11 i nuovi cantieri per interventi sulla rete idrica fiorentina che si aprono nella giornata odierna e che potrebbero avere effetti sul traffico locale. A tracciarne la mappa è Publiacqua. Alcuni lavori si esauriscono oggi, altri si prolungheranno.

Si aprono e chiudono oggi 18 Febbraio gli interventi su viale Lavagnini (angolo Santa Caterina d’Alessandria), lavori in cameretta con chiusura marciapiede e restringimento carreggiata, in via di Legnaia (altezza civico 21b), lavori su chiusini con chiusura corsia di marcia e in via della Panche (altezza civico 119) lavoro con autospurgo con chiusura marciapiede e restringimento carreggiata.

Andranno invece avanti sino al 21 Febbraio gli interventi in viale Talenti (altezza incrocio via Furini), lavori su perdita con chiusura marciapiede e restringimento carreggiata, viale Gori (altezza civico 2), lavori su allaccio con chiusura marciapiede e restringimento carreggiata, via Aretina (altezza civico 216), riparazione rete idrica con chiusura marciapiede e restringimento carreggiata.

Sempre fino a lunedì prossimo proseguiranno gli interventi che iniziano oggi in via Domenico Maria Manni (altezza civico 80), lavori su allaccio con chiusura marciapiede e restringimento carreggiata, via di Ripoli (altezza civico 99), lavori su allaccio con chiusura marciapiede e restringimento carreggiata, via Catalani (altezza civico 6), lavori su allaccio con chiusura strada e via Monteverdi (altezza civico 61), lavori su allaccio con chiusura marciapiede e restringimento carreggiata.



- via Carlo del Greco (angolo via Reginaldo Giuliani) lavori su allaccio con chiusura marciapiede e restringimento carreggiata fino al 21 febbraio;