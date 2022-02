Un milione di euro per il ponte Bailey definitivo

Il ponte temporaneo costa circa 2.000 euro a settimana. Sarà sostituito da una infrastruttura fissa, a Bilancio 1.250.000 euro dedicati all'operazione

FIRENZE — Il ponte Bailey realizzato sul torrente Mugnone è destinato ad essere sostituito con un nuovo ponte in cemento, ma continuerà a restare al suo posto fino ad Aprile 2023. Questo è quanto spiegato dall'assessore Stefano Giorgetti.

A bilancio ci sono 1.250.000 euro per il ponte definitivo fra Viale Milton e Via XX Settembre. Ma quanto è costato il provvisorio che c'è adesso?

A rispondere sono il capogruppo di Fratelli d'Italia Alessandro Draghi con i consiglieri al Q5 Federico Ranieri ed Angela Sirello e Paolo Marcheschi, vice presidente dell'assemblea nazionale del partito "Il Comune ha corrisposto a Tram Firenze Spa dal 2014 fino a metà del 2020 566mila euro per il noleggio del ponte Bailey sul Mugnone per collegare via Leone X e Via Crispi, con questo importo significa che il noleggio si aggirerebbe intorno ai 2.000 euro a settimana".

"La sovrintendenza aveva indicato la necessità di smantellare il ponte a carattere provvisorio e di ripristinare le alberature abbattute. Ma noi andiamo oltre: l'amministrazione comunale avrebbe allora potuto provvedere all'immediata costruzione di un ponte permanente sin dall'inizio del cantiere della linea tramviaria, risparmiando così un mucchio di soldi dei cittadini" ha concluso Draghi.