Cantiere sospeso per salvare il commercio estivo

Sospensione del cantiere per lavorare a Giugno, questa la richiesta degli esercenti del Centro commerciale naturale accolta dalla direzione mobilità

FIRENZE — Il cronoprogramma dei lavori su via Guicciardini è stato modificato. Cantieri aperti fino a fine Maggio, poi sospensione per completare l’ultimo tratto della pavimentazione a Novembre, lo prevede il nuovo cronoprogramma che l’assessore Stefano Giorgetti ha concordato con i rappresentanti del Centro Commerciale Naturale.

Visto il protrarsi della pandemia con le chiusure e limitazioni delle attività economiche anche per le prossime settimane, l’assessore Giorgetti ha chiesto ai rappresentanti delle categorie economiche di proseguire con i lavori in modo da completare più opere possibili e la proposta è stata accettata.

Giorgetti ha spiegato “Il rappresentante del CCN ha risposto che la ‘maggioranza assoluta’ degli iscritti ha approvato la linea che prevede di continuare i lavori anche ad Aprile e Maggio a condizione che non sia intaccato il mese di Giugno. Su questa base dopo due incontri con i tecnici e l’impresa e un sopralluogo sul cantiere è stato stilato un nuovo cronoprogramma”.

Lapo Cantini, responsabile Confesercenti Città di Firenze e Tommaso Sabatini, presidente CCN via Guicciardini hanno commentato “Con il primo Giugno speriamo davvero di poter ripartire con una flessione del virus, la conseguente ripresa, almeno parziale del turismo interno, e il completamento dei lavori sulla strada. Ringraziamo l'Amministrazione per aver tenuto in debita considerazione questa esigenza vitale per le nostre attività. Resterà poi da completare la pavimentazione a Novembre, ma siamo stati rassicurati sul fatto che dovrebbe essere un intervento abbastanza limitato, tale da non compromettere la continuità aziendale”.

L’assessore ha spiegato inoltre “Le lavorazioni relative al rifacimento in pietra del marciapiede (lato sinistro) verso piazza Pitti e del manto stradale sono iniziate il 26 Ottobre 2020 e il termine era previsto a fine Febbraio 2021. Nel corso dei lavori sia Publiacqua che Toscana Energia hanno richiesto di intervenire realizzando le nuove tubazioni dell'acquedotto e del gas con il rifacimento degli allacciamenti di negozi e abitazioni. Lavorazioni non previste e che hanno quindi modificato il crono programma". “Avevamo deciso insieme ai rappresentanti delle attività economiche e ai tecnici di lavorare fino alla fine di Marzo con il completamento del manto stradale e del marciapiede da piazza Santa Felicita a via dello Sprone. Poi era prevista la sospensione dei lavori per poi riprendere a Novembre in modo da completare i tratti piazza Santa Felicita-via dei Bardi e via dello Sprone-piazza Pitti. Interventi che non possono essere eseguiti in contemporanea per problematiche relative alla sicurezza e alle necessità di garantire accessi in emergenza".

Entro il 10 Aprile completamento del manto stradale da via dello Sprone a piazza Santa Felicita, compreso la modifica dello lo spazio sosta e carico/scarico concordata con i commercianti. Dal 12 Aprile avvio dei lavori di Publiacqua e Toscana Energia nel tratto piazza Santa Felicita-via dei Bardi. A seguire sarà eseguita la nuova pavimentazione con termine lavori e rimozione del cantiere entro il 31 Maggio. Dopo il 12 Aprile inizio anche dei lavori relativi al marciapiede da via dello Sprone a piazza Pitti (lato sinistro): completamento entro aprile.

Sarà invece eseguito successivamente il rifacimento della pavimentazione della carreggiata nel tratto via dello Sprone a piazza Pitti. Non sarebbe altrimenti possibile eseguire contemporaneamente il cantiere lato via Sprone con il cantiere in piazza Santa Felicita per problemi di accessibilità e funzionalità dei mezzi di soccorso.