Attualità domenica 26 dicembre 2021 ore 11:24

Su bus e tram 2.749 irregolari sul green pass

E' l'esito dei controlli condotti da At durante le prime due settimane di obbligo di certificazione, tra chi non l'aveva e chi non l'ha voluta esibire

FIRENZE — In 1.484 si sono rifiutati di esibirlo, in 1.265 non lo avevano proprio: è il dato sul possesso di green pass da parte dei passeggeri del trasporto pubblico locale fiorentino, bus e tram. Sui mezzi la certificazione verde Covid-19 è obbligatoria, e i numeri sono l'esito dei controlli nella fotografia fornita da Autolinee Toscane per Firenze tra il 6 e il 19 Dicembre. Il dato di 2.749 posizioni a vario titolo irregolari arriva a fronte di 65.556 verifiche effettuate dal personale At nelle prime due settimane di obbligo introdotto dal governo, cifra che cresce a 86.436 includendo l'intera area provinciale e tutte le giornate fino al 21 Dicembre. La compagnia guarda ai numeri con certa soddisfazione poiché le irregolarità rilevate o i rifiuti a mostrare il green pass risultano sotto il profilo percentuale in progressivo calo. Intanto prosegue la campagna At sul corretto utilizzo delle mascherine in generale, certo, ma ancor più all’interno dei mezzi di trasporto pubblico locale. Da ieri 25 Dicembre, col nuovo decreto del governo, è divenuto obbligatorio indossare le mascherineFfp2 sugli autobus a breve e lunga percorrenza e sul tram.