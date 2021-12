Autisti bus decimati da Covid e quarantene

La penuria di conducenti è acuita dai contagi e si somma agli autisti assenti perché senza green pass. E stamani ci si è messo anche un incidente

FIRENZE — "Alla mancanza di autisti, una carenza cronica che Autolinee Toscane ha trovato all’ingresso della gestione lo scorso primo Novembre, si è aggiunta in queste settimane quella di alcune assenze per Covid-19 e quarantene, oltre che per mancanza di Green pass per alcuni altri autisti": parola di Autolinee toscane che rinnova il proprio Sos Autisti per la penuria di personale decimato anche in questi giorni dal virus.

E stamani a piovere sul bagnato ci si è messo anche un incidente. In San Frediano un mezzo della linea 37 diretto al capolinea Bottai è rimasto coinvolto in un sinistro che ha fatto direttamente saltare la corsa, rallentando il flusso sulla tratta malgrado i bus sostitutivi attivati per via della deviazione del traffico generata dal sinistro stesso.

A segnalare il disservizio, annunciando un esposto, è stata anche l'associazione di consumatori Aduc che ha dato voce al caso di una passeggera giunta a destinazione in ritardo di 45 minuti e su mezzi giudicati troppo affollati rispetto alle precauzioni anti contagio prescritte e necessarie.

Intanto At fa il punto sulla campagna straordinaria di assunzioni di autisti: "I curriculum sono in corso di arrivo, alcune assunzioni sono già state fatte, ma il grosso dei colloqui e delle prove avverranno a partire dal mese di Gennaio. Superare la carenza di personale e migliorare il parco mezzi sono le due nostre priorità", conclude il gestore di trasporto pubblico locale toscano.