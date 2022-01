Covid tra gli autisti bus e tram, tagli alle corse

Per la giornata di mercoledì 26 Gennaio è prevista l'assenza di 168 conducenti degli autobus e di 16 del tram. Ecco quindi gli orari ridotti

PROVINCIA DI FIRENZE — Saranno complessivamente 184 anche nella giornata di domani gli autisti di bus (168) e tram (16) assenti per malattia o quarantena da Covid-19 nella provincia di Firenze. Autolinee Toscane comunica quindi la rimodulazione del servizio per la giornata di domani mercoledì 26 Gennaio, al netto dei conducenti che nelle prossime ore potrebbero ancora ammalarsi o doversi sottoporre a isolamento.

Firenze urbano: sulle linee del tram sono previste irregolarità dovute alle assenze. Quanto ai bus, sono garantite tutte le corse scolastiche. Verranno ridotte le frequenze sulle linee urbane distribuendo le risorse sulle varie linee per massimizzare i mezzi a disposizione. All’occorrenza saranno attivati piani con riduzione dei servizi sulle linee a minor domanda.

La stima di At è quella di mantenere l’80% del servizio programmato, con un orario simile a quello di un giorno prefestivo. "Gli autisti che si potrà recuperare saranno usati per rafforzare gli orari dei pendolari, scolastici e eventuali 'riserve' per problemi specifici, segnalati in tempo reale dalla sala radio", spiega il gestore del servizio di trasporto pubblico locale.

Quanto al servizio Firenze extraurbano, stando alle attuali previsioni di assenze saranno soppresse le corse: