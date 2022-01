Bus e tram del fine settimana a rischio per Covid

Sono 659 gli autisti che mancano all'appello in tutta la Toscana, circa 300 solo nella Città metropolitana di Firenze dove continuano i disagi

FIRENZE — Il Covid non molla gli autisti del trasporto pubblico locale, anche per la giornata di sabato 15 Gennaio 2022, a causa di malattie e quarantene sono previste riduzioni ai servizi urbani ed extraurbani di Autolinee Toscane in tutto il territorio regionale.

A Firenze sono previste, nonostante una diminuzione del servizio, 50-60 turni non coperti e centinaia di corse soppresse. Le assenze per malattia e quarantene legate a Covid potrebbero causare qualche disservizio anche per la tramvia.

In questo momento sono 659 le assenze causate, direttamente o indirettamente, dalla pandemia Covid-19. Per il Dipartimento Centro sono 372 gli autisti assenti: 277 a Firenze (tra servizio urbano ed extraurbano), 39 a Pistoia e 56 tra Prato ed Empoli.

A Firenze sono garantite tutte le corse scolastiche. Verranno ridotte le frequenze sulle linee urbane distribuendo le risorse sulle varie linee per massimizzare i mezzi a disposizione. All’occorrenza saranno attivati piani con riduzione dei servizi sulle linee a minor domanda. Per aggiornamenti e informazioni in tempo reale si raccomanda la consultazione del sito at-bus.it alla sezione “prossimi passaggi”.

Il servizio extraurbano sarà pressoché regolare.

Ad Empoli il servizio sarà pressoché regolare. La biglietteria di Empoli, causa Covid-19, sarà aperta solo sabato mattina e non si escludono riduzioni degli orari di apertura anche nel corso della prossima settimana.