Bonus Ataf per gli abbonamenti persi per Covid

Il gestore del trasporto pubblico ha reso noto di aver recepito le indicazioni regionali per il rimborso dei titoli di viaggio non utilizzati

FIRENZE — Il gestore del trasporto locale dell'area fiorentina ha annunciato voucher e bonus per rimborsare gli abbonamenti persi per Covid dopo che la Regione Toscana è intervenuta per garantire il ristoro degli abbonamenti ai servizi di trasporto locale non usufruiti durante il periodo di lockdown legato al Covid-19 come previsto dalla normativa nazionale.

Le aziende di trasporto si stanno omologando ed Ataf Gestioni ha annunciato che pubblicherà a breve, attraverso i consueti canali di comunicazione le modalità operative per presentare la richiesta di ristoro, che avverrà "tramite l’emissione di un voucher o tramite il prolungamento della durata dell'abbonamento".

Ataf Gestioni ha precisato che la richiesta di ristoro dovrà avvenire esclusivamente utilizzando l’apposita modulistica che sarà scaricabile online a partire dal 18 agosto ed ha sottolineato che "non saranno ritenute valide le domande già pervenute attraverso canali diversi".