Biciclette e moto d’epoca, pezzi rari in mostra

Vincenzo Tacconi, il fiorentino che da 40 anni seleziona bici, moto e auto storiche mette in mostra i suoi pezzi rari perfettamente funzionanti

FIRENZE — Modelli rari dal 1940 agli anni '70 con un occhio di riguardo per le moto e le biciclette di produzione toscana, è la mostra del collezionista fiorentino Vincenzo Tacconi in programma al Renny Club di Firenze, in Via Baracca 1/F.

Vincenzo Tacconi con i suoi pezzi da collezione partecipa a molti raduni, esposizioni, manifestazioni nel centro Italia comprese rievocazioni, gare storiche, senza contarne l’utilizzo per film di ambientazione d’epoca. A Firenze ci sono molti collezionisti tanto è vero che il “CMEF – Club moto epoca fiorentine” è il secondo italiano come numero di iscritti. Una grande passione che ha molto seguito anche in Toscana.

Nato a Le Sieci, Tacconi ha iniziato collezionando Cinquantini, ovvero i motorini da 50 centrimetri cubi, possedendone 160 “ma sono arrivato ad averne 264: prima era più facile comprare vendere e scambiare senza targhe, tra i quali un Motobi del 1962: uno dei primi prodotto visto che il numero di telaio era il 18. Un rarissimo Benotto motore Sterzi a 4 tempi Tra i cimeli anche il primo Malaguti express del ‘55/’56”.

La selezione in esposizione dal 4 al 14 Luglio è formata da bici: Bartali, Legnano, Feho turismo con trasmissione a cardano, kigò, m.B.m. Triciclo con rimorchio degli anni 70, bici a motore: Maino, Wolsit con motore mosquito, Mirella, la francese Solex, e moto a pedali: Invicta, beta cigno sport del 60, Villa GTurismo della metà degli anni 50, express Malaguti (primo motorino costruito dalla malaguti su licenza tedesca), Viberti Vivi di Torino, Torpado, M.d.t. mini marcellino de 67, all’epoca il più piccolo costruito di soli 22kg.

Apertura a ingresso libero tutti i giorni fino al 14, tranne il sabato, dalle 19 alle 23, con la presenza del proprietario che ne spiegherà la storia e gli aneddoti.

“Come per tutti - racconta Tacconi - le passioni nascono seguendo la propria indole, che scopriamo poi essere influenzata nel mio caso da mio padre, anch'egli amante di moto e auto tanto da aver anche gareggiato, e mio zio mi portava da bambino a vederlo. Il mio primo sport fu la bici per passare ben presto ai ciclomotori sia da cross che sportivi per poi provare le corse con le auto in fuori-strada e gareggiando in proprio con ottimi piazzamenti: con le 4x4 e in cinque anni ho ottenuto molti trofei sia regionali che di ambito nazionale. Ma ho dovuto abbandonare per mancanza di una ‘scuderia’ o sponsor: era diventato troppo oneroso per me come privato. Sono quindi passato al solo collezionismo di 2 e 4 ruote dal primo dopoguerra in poi. Mi piace cercarle, averle e restaurarle per conto mio, mi diverto ad usarle e portarle alle mostre e alle rievocazioni o anche solo per immergermi in un’altra atmosfera e farmi un giro per Firenze o le campagne toscane. Per trovarli sono andato per mercatini insieme ad amici da nord a sud. Il primo è stato un Solex che è stato quello che ho avuto da ragazzo. Mi piace quando posso farle conoscere e questa esposizione al Renny è una di quelle occasioni che definirei da non perdere”.

Antonio del Villano di Renny Club “Conosco Vincenzo da molti anni ed era tempo che volevamo organizzare una esposizione della sua collezione in un ambiente vintage come il nostro. Già in passato ci aveva prestato qualche modello che si integrava perfettamente nell’arredamento del Renny e dei nostri eventi, ma ora finalmente abbiamo una carrellata di mezzi da poter mostrare”.