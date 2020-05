Benedizione dell'olio alla messa crismale in Duomo

A causa delle disposizioni sanitarie la celebrazione che non si è tenuta durante la settimana santa sarà recuperata ma con un acceso limitato

FIRENZE — L'Arcivescovo di Firenze, card. Giuseppe Betori presiederà sabato 30 Maggio alle 9 e 30 nel Duomo di Firenze la messa crismale, che non è stato possibile celebrare durante la Settimana Santa.

Durante la messa, l'Arcivescovo benedirà gli oli santi, che serviranno durante l’anno ai sacerdoti per amministrare i sacramenti: l’olio dei catecumeni per i battesimi, l’olio del crisma per l'iniziazione cristiana e la Cresima, e l’olio degli infermi per l’unzione degli ammalati.

Le disposizioni sanitarie consentono un acceso limitato nelle chiese, massimo 200 persone, per cui oltre ai numerosi sacerdoti, solo una ridotta rappresentanza di diaconi, religiosi e religiose, fedeli laici saranno accolti nella cattedrale.

Nella concelebrazione i sacerdoti rinnoveranno le promesse del giorno dell’ordinazione, e saranno ricordati quanti quest'anno hanno celebrato o celebreranno una ricorrenza giubilare del ministero.

La messa sarà trasmessa in streaming sul sito della diocesi, su quello di Toscana Oggi e di Radio Toscana, in modo che i fedeli possano seguirla.