Baraonda di ubriachi nella notte

Nessun rispetto delle norme anti-Covid e consumo di alcolici oltre l'orario consentito. Intervento della polizia in piazza Vittorio Veneto

FIRENZE — Le volanti della questura sono intervenute nella notte in piazza Vittorio Veneto e si sono trovati di fronte a uno scenario da baraonda: decine di persone ubriache, che continuavano a bere nonostante fossero le 3,30, non rispettando affatto il distanziamento sociale imposto dalle norme anti-Covid.

Il controllo è scattato a seguito della segnalazione di un 34enne di origini africane, che ha riferito agli agenti di essere stato aggredito dagli addetti alla sicurezza di un'attività della piazza, dove gli agenti non senza difficoltà sono riusciti a riportare ordine e a disperdere gli ubriachi, per lo più di origini sudamericane.

Un 41enne peruviano è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e multato per ubriachezza molesta. Mentre per il gestore di un'attività di piazza Vittorio Veneto stanno per scattare pesanti sanzioni, sia per aver somministrato alcolici oltre l'orario consentito sia per non aver rispettato e fatto rispettare il distanziamento sociale.