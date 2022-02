Assicurazione tarocca zeppa d'errori di grammatica

Regno Unito, allarme per la bufera Eunice: raffiche a 150km orari, alberi caduti, mare in tempesta

Ha mostrato alla Municipale copia di un certificato assicurativo zeppo di errori grammaticali. Era contraffatto. E anche l'auto era sotto sequestro

FIRENZE — Aveva contraffatto il contrassegno dell’assicurazione della sua auto pensando di farla franca, ma la polizia municipale non ha abboccato e per il conducente sono scattate due multe e la revoca della patente. È successo ieri pomeriggio in via Veneziano.

Gli agenti del Reparto dell’Isolotto durante un controllo hanno fermato un'auto con alla guida un uomo che ha loro mostrato una fotocopia della carta di circolazione e una copia del certificato assicurativo con scadenza alle 24 di ieri.

Ma gli agenti si sono insospettiti notando alcuni errori grammaticali nella polizza e quindi hanno effettuato un accertamento dal terminale scoprendo che il veicolo era senza copertura assicurativa dal Settembre scorso.

Continuando i controlli è emerso anche che l’auto, di sua proprietà, era sotto sequestro amministrativo ai fini della confisca da metà Ottobre 2021 a seguito di una sanzione della Municipale per mancanza di copertura assicurativa che aveva comportato anche il ritiro della carta di circolazione (e infatti aveva mostrato agli agenti una fotocopia).

E ancora dieci giorni fa la Prefettura di Firenze aveva disposto la confisca definitiva dell’auto. Quindi per l’uomo sono scattate due multe (per guida senza assicurazione di un mezzo sotto sequestro) e con confisca definitiva della vettura (che è stata portata in depositeria) e revoca della patente.